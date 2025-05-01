HUBRIS – une pièce inspirée de L’Iliade À LA FOLIE THEATRE PARIS 11

L’HUBRIS, chez les grecs, c’est l’homme persuadé d’être un dieu.

Cela ne vous rappelle rien ? Dans les traits de nos puissants, c’est l’ombre

d’Agamemnon qui subsiste.

Sur fond de guerre de Troie, HUBRIS dévoile un texte

d’une brûlante actualité, incarné par des figures mythiques, dont celles des

femmes qui supportent le poids des guerres. Loin des archétypes classiques, la

mise en scène à la fois épurée et surprenante met en relief les thèmes de

l’égo, de la vengeance, de la douleur mais aussi ceux de l’amour, du pardon et

de la maternité.

HUBRIS interroge ainsi notre monde, notre condition et notre

avenir. Car pour nous, la guerre de Troie est un mythe… pour d’autres, elle est

une bien triste réalité.

COUP DE COEUR PARIS 2024 & FESTIVAL D’AVIGNON OFF

2025.

La Provence : «

Une tragédie antique poignante et de jeunes héros admirables. »

Les

2M&CO : « Coup de Cœur Avignon. À Avignon, où les propositions

abondent, certaines brillent plus que d’autres. HUBRIS est de celles-là. Ne la

manquez sous aucun prétexte. »

Midi Libre :

« Clara Jauvart-Lacoste en pleine ascension théâtrale. »

Les Arts

Liants : « Hubris mérite un public qui saura reconnaître la qualité

d’un texte et celle des interprétations. À voir. »

Vivant Mag :

« L’ensemble est brillant, audacieux, intelligent. Bravo. »

La Claque :

« Coup de cœur. Cette Iliade là prend à la gorge, aux tripes, fout les

frissons, nous retourne, et nous a filé une grosse grosse claque. »

L’Officiel des

spectacles : « Choix de la rédaction. »

NAJA 21 :

« Une réussite. »

Chérie FM :

« À voir. »

La guerre de Troie comme vous ne l’avez jamais vue. Redécouvrez le mythe et plongez dans une épopée actuelle et universelle.

Du jeudi 05 février 2026 au samedi 11 avril 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h30 à 22h50

payant

Tarif plein : 26€

Tarif réduit (demandeur d’emploi, seniors, groupe dès 6 personnes, habitant du 11ème) : 20€

Tarif jeunes (-26 ans et étudiant) : 10€

Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-05T22:30:00+01:00

fin : 2026-04-12T01:50:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=452 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



