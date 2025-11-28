Huellas Cie Hold-up & Co Salle Coppélia La Flèche

Huellas Cie Hold-up & Co

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe

Tarif : 15 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Huellas (empreintes) nous donne à voir la virtuosité de l’acrobatie accompagnée par une musique intemporelle impressionnante.

Sur un tapis d’argile noire monumental, qui est une matière pour rebondir, sauter et s’amuser, nous sommes plongés dans un monde de corps en mouvement tour à tour drôles ou poétiques.

Huellas est un voyage intérieur, à travers le temps et l’espace, où l’acrobatie et la danse s’épousent avec une force, une tendresse et une précision brute. .

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

English :

Huellas (prints) showcases acrobatic virtuosity accompanied by timelessly impressive music.

German :

Huellas (Abdrücke) zeigt uns die Virtuosität der Akrobatik, begleitet von einer beeindruckenden zeitlosen Musik.

Italiano :

Huellas (stampe) ci mostra il virtuosismo delle acrobazie accompagnato da una musica senza tempo di grande effetto.

Espanol :

Huellas nos muestra el virtuosismo de las acrobacias acompañadas de una impresionante música atemporal.

