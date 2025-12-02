HUGH COLTMAN – CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU Pontchateau

HUGH COLTMAN – CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU Pontchateau mardi 2 décembre 2025.

HUGH COLTMAN Début : 2025-12-02 à 20:30. Tarif : – euros.

CARRE ARGENT-VILLE PONT CHATEAU PRÉSENTE : HUGH COLTMANBlues et swing imparables pour un artiste au firmament.Le songwriter britannique nous avait fait chavirer avec son lumineux hommage à Nat King Cole. Après une centainede concerts et deux Victoires du Jazz, il revient avec Good Grief, son album le plus intime. Dix titres marqués par unnouveau souffle musical, celui de la renaissance après une période sombre de son existence. Avec sa voixpuissante et rocailleuse, Hugh Coltman nous berce de ballades folks teintées de blues et de jazz aux arrangementsélégants. Sur scène, l’harmonica fiévreux du chanteur donne la réplique à la guitare aux accents country de MatthisPascaud et à la batterie organique de Raphaël Chassin.On aime un concert qui résonne longtemps après la dernière note

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU ALLEE DU BRIVET 44160 Pontchateau 44