HUGO · afterwork gratuit Alençon

HUGO · afterwork gratuit

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

HUGO dévoile une musique vibrante où se rencontrent textures électroniques, liberté du jazz et énergie rock. À travers son saxophone — sa voix sans paroles — le jeune compositeur caennais Hugo Juglet livre une palette d’émotions intenses, entre fureur, joie et mélancolie.

Formé aux conservatoires d’Alençon et de Rennes, multi-instrumentiste engagé dans plusieurs projets, il choisit aujourd’hui d’assumer pleinement son univers en portant son propre prénom sur scène. Entouré de Martin Mabire, Valentin Barbier et Juliette Jouan, HUGO propose une performance vivante, généreuse et résolument moderne, mêlant improvisation et sonorités audacieuses.

Influencé par GoGo Penguin, Tigran Hamasyan ou encore Céline Bonacina, il dévoile en 2024 son premier EP Not Academic, véritable manifeste d’une création sans frontières. Toujours en quête de partage, il multiplie les collaborations et signe notamment Tear a Heart, Break a Bone avec Iamverydumb (2025).

Une expérience musicale immersive et sensible, à découvrir sur scène. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

