Hugo 1802 La Comédie de Metz Metz

Dans Hugo 1802, Hugo et Victor, interprété par Vivien PIANET et Laurent BIICHLÉ, forme un duo désopilant et poétique.Ils racontent tous deux l’histoire de Victor HUGO, dans un spectacle Humour-Historique de sa naissance à Besançon en 1802 à sa mort en 1885 à Paris.Tout public
In Hugo 1802, Hugo and Victor, performed by Vivien PIANET and Laurent BIICHLÉ, form a hilarious and poetic duo, telling the story of Victor HUGO, from his birth in Besançon in 1802 to his death in Paris in 1885.
In Hugo 1802, Hugo und Victor, gespielt von Vivien PIANET und Laurent BIICHLÉ, bilden ein urkomisches und poetisches Duo. Sie erzählen beide die Geschichte von Victor HUGO, in einer humoristisch-historischen Show von seiner Geburt in Besançon 1802 bis zu seinem Tod 1885 in Paris.
In Hugo 1802, Hugo e Victor, interpretati da Vivien PIANET e Laurent BIICHLÉ, formano un duo esilarante e poetico che racconta la storia di Victor HUGO, dalla sua nascita a Besançon nel 1802 alla sua morte a Parigi nel 1885.
En Hugo 1802, Hugo y Victor, interpretados por Vivien PIANET y Laurent BIICHLÉ, forman un dúo hilarante y poético que cuenta la historia de Victor HUGO, desde su nacimiento en Besançon en 1802 hasta su muerte en París en 1885.
