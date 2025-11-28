LE VELO DE COURSE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux

LE VELO DE COURSE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux vendredi 28 novembre 2025.

LE VELO DE COURSE Début : 2026-02-20 à 18:30. Tarif : – euros.

Un spectacle pour rêver à en perdre les pédales dont le but est de répondre à des questions existentielles :Est-ce que faire du vélo rend plus beau ? Est-ce que sucer la roue c’est tromper ? Est-ce qu’un maillot rose c’est viril ? Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses pâtes ? Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ? Est-ce qu’un porteur d’eau à le droit de boire ? Un cuissard en peau de chamois fait-il de vous un roi de la montagne ? Est-ce que les chansons d’Hugues Auffray déchaînent les passions des filles ? On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié… Mais un jour, cet objet, retient notre attention. On le regarde, et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie. Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour et même parfois… De vélo.

SALLE EDITH PIAF 22 Rue Eugene Delacroix 36000 Chateauroux 36