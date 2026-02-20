Son premier disque sorti en 2019, « Inner Roads » nous invitait déjà à explorer des mondes intérieurs, cette fois ci, Hugo Corbin semble vouloir diriger le voyage, à la manière d’un metteur en scène.

S’inspirant de Lynch, mais aussi du réalisateur coréen Kim Jee-Woon, ou encore du romancier Hwang Sok-yong, il puise dans une variété d’univers sonores qui ne laissent jamais l’auditeur sur le bord de la route. La guitare d’Hugo voyage ici avec la basse de Marc Buronfosse, la batterie de Srdjan Ivanovic et le saxophone ténor de Robby Marshall.

Autre instrument auquel Hugo a décidé de faire la part belle : la voix. Et c’est celle de Monika Kabasele que l’on retrouvera, Monika que le guitariste avait accompagné sur son album « Grécofuturisme», salué par la critique et le public.

Hugo Corbin rêve, et on rêve avec lui, sa musique remplit sa mission et nous donner l’envie de contempler, de profiter de l’instant.

Le jeudi 19 mars 2026

de 21h00 à 22h30

payant Tarif sur place : 28 EUR

Tarif réduit – Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire / écoles de musique : 10 EUR

Tarif Web : 25 EUR

Tarif Adhérents Paris Jazz Club – sur présentation d’un justificatif : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T22:00:00+01:00

fin : 2026-03-19T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-19T21:00:00+02:00_2026-03-19T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

