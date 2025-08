Hugo Corbin Room To Dream Le Son de la Terre PARIS 05

Hugo Corbin Room To Dream Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 15 octobre 2025.

S’inspirant de Lynch, mais aussi du réalisateur coréen Kim Jee-Woon, ou encore du romancier Hwang Sok-yong, il puise dans une variété d’univers sonores qui ne laissent jamais l’auditeur sur le bord de la route. La guitare d’Hugo voyage ici la trompette de Yoann Loustalot (choisi aussi pour ses talents de directeur artistique), la basse de Marc Buronfosse et la batterie de Srdjan Ivanovic.

Autre instrument auquel Hugo a décidé de faire la part belle : la voix. Et c’est celle de Monika Kabasele que l’on retrouvera, Monika que le guitariste avait accompagné sur son album « Grécofuturisme», salué par la critique et le public.

Hugo Corbin rêve, et on rêve avec lui, sa musique remplit sa mission et nous donner l’envie de contempler, de profiter de l’instant, comme dans un rêve donc… »

Monika Kabasele: chant

Yoann Loustalot: trompette

Marc Buronfosse: basse et Fender VI

Srdjan Ivanovic: batterie

Hugo Corbin: guitare

Son premier disque sorti en 2019, « Inner Roads » nous invitait déjà à explorer des mondes intérieurs, cette fois ci, Hugo Corbin semble vouloir diriger le voyage, à la manière d’un metteur en scène.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-16T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-15T20:00:00+02:00_2025-10-15T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05