Hugo et Badinter, une correspondance imaginaire Episcènes Bizanos

Hugo et Badinter, une correspondance imaginaire

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Lecture-spectacle autour de la justice, de la peine de mort et de la dignité humaine.

Plongez dans Le dernier Jour d’un Condamné de Victor Hugo accompagné de fragments du discours historique de Robert Badinter.

L’ensemble traversé par un élan chorégraphique. Une mise en voix sensible et habitée, qui interroge la justice et la dignité humaine.

Un moment fort, nécessaire, a partager.

Interprétation et mise en scène par Élodie Dethelot, accompagnée d’Amandine Piolet. Une production des ÉpiScènes. .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

