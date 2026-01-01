Hugo et Badinter, une correspondance imaginaire Episcènes Bizanos
Hugo et Badinter, une correspondance imaginaire Episcènes Bizanos vendredi 27 février 2026.
Hugo et Badinter, une correspondance imaginaire
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Lecture-spectacle autour de la justice, de la peine de mort et de la dignité humaine.
Plongez dans Le dernier Jour d’un Condamné de Victor Hugo accompagné de fragments du discours historique de Robert Badinter.
L’ensemble traversé par un élan chorégraphique. Une mise en voix sensible et habitée, qui interroge la justice et la dignité humaine.
Un moment fort, nécessaire, a partager.
Interprétation et mise en scène par Élodie Dethelot, accompagnée d’Amandine Piolet. Une production des ÉpiScènes. .
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com
