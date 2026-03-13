Il mène une carrière nationale et internationale depuis quelques années et est aujourd’hui considéré par ses pairs comme l’un des nouveaux représentants français de la guitare jazz, reconnu pour son jeu fluide et précis.

Hugo Guezbar : guitare

Benji Winterstein : guitare rythmique

Esteban Felix : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards, manouche — Hugo Guezbar est un guitariste de jazz et de jazz manouche influencé par Django Reinhardt, Wes Montgomery.

Le dimanche 03 mai 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 03 mai 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-03T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-03T15:00:00+02:00_2026-05-03T16:00:00+02:00;2026-05-03T17:00:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

