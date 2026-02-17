Hugo Jardin en showcase à la Fnac Saint-Lazare ! Fnac St Lazare Paris

Hugo Jardin dévoile son premier EP Cantique : un hymne visionnaire où se mêlent pop à texte, rock anglais et science-fiction, pour chanter la fin d’un monde et l’émergence d’un nouveau.

Science-fiction mais pas fiction. Ces cinq titres parlent de nous, de notre monde et de son avenir — de « Rêve », qui nous invite à ouvrir les yeux sur l’actualité, jusqu’à « Cantique II », plongée dans un univers post-apocalyptique à l’aube d’une renaissance de l’humanité.

Troubadour d’entre-deux mondes, Hugo Jardin pose un regard lucide sur un avenir qui nous inquiète. Entre le crépuscule et l’aube, il interroge notre époque pour mieux entrevoir, au-delà de la nuit, la lumière d’un jour nouveau. Une prière moderne et poétique, qui invite à l’espoir et à l’engagement.

Musicalement, sa pop fusionne chanson française (Bashung, Ferré), rock anglais alternatif (Radiohead, Bowie) et influences plus lointaines — soul-funk 70’s, musique brésilienne, chants bulgares — dans une production élégante.

Écrit et composé par Hugo Jardin (à l’exception de la musique de « Dumb »), l’EP a été réalisé par Robin Leduc (Juliette Armanet, Peter Cat Recording Co.).

Pour acheter l’EP c’est ici : Cantique – Hugo Jardin – CD album – Achat & prix | fnac

Entrée libre dans la limite des place disponibles.

Venez à la Fnac Saint-Lazare assister au showcase de Hugo Jardin à l’occasion de la sortie de son premier EP « Cantique ». Hugo Jardin est un auteur-compositeur-interprète dont l’univers mêle poésie, performance, rock anglais et science-fiction. Un événement à ne pas manquer !

Le samedi 07 mars 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Accès dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Fnac St Lazare 109 Rue St Lazare 75009 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp69699-hugo-jardin-en-showcase-a-la-fnac-saint-lazare/



