Hugo Meder et Arthur Hinnewinkel en concert Bischwiller
Hugo Meder et Arthur Hinnewinkel en concert Bischwiller dimanche 16 novembre 2025.
Hugo Meder et Arthur Hinnewinkel en concert
6 Rue de l’Eglise Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-16 17:00:00
fin : 2025-11-16 18:20:00
Date(s) :
2025-11-16
Artiste généreux au jeu raffiné, chambriste accompli, le violoniste Hugo Meder vient de graver un disque unanimement salué par la critique avec son Trio Pantoum, dont il est le fondateur. Le pianiste Arthur Hinnewinkel, quant à lui, est lauréat du prix Thierry Scherz en 2024, primé au Concours Reine Elisabeth en mai 2025 et a consacré un enregistrement à l’œuvre concertante de Robert Schumann.
Artiste généreux au jeu raffiné, chambriste accompli, le violoniste Hugo Meder vient de graver un disque unanimement salué par la critique avec son Trio Pantoum, dont il est le fondateur. Le pianiste Arthur Hinnewinkel, quant à lui, est lauréat du prix Thierry Scherz en 2024, primé au Concours Reine Elisabeth en mai 2025 et a consacré un enregistrement à l’œuvre concertante de Robert Schumann.
Leur passion commune pour le compositeur allemand prend forme à travers deux œuvres majeures, dont l’énigmatique Sonate no 3, ainsi que la Sonate no 2. Quant à Franz Schubert, autre grande figure de la période, il étendra vers des horizons poétiques la complicité de cette réjouissante collaboration.
Au programme
Robert Schumann, Sonate n° 3 en la mineur WoW027
Franz Schubert, Sonate en la majeur, op. 162
Robert Schumann, Sonate n° 2 en ré mineur, op. 121
Musique classique En partenariat avec l’AJAM
Placement libre.
https://mac-bischwiller.fr/agenda/hugo-meder-et-arthur-hinnewinkel/ .
6 Rue de l’Eglise Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
English :
Violinist Hugo Meder, a generous artist with refined playing and an accomplished chamber musician, has just recorded a critically acclaimed disc with his Trio Pantoum, of which he is the founder. Pianist Arthur Hinnewinkel won the Thierry Scherz Prize in 2024 and the Queen Elisabeth Competition in May 2025, and has devoted a recording to the concertante works of Robert Schumann.
German :
Der Geiger Hugo Meder, ein großzügiger Künstler mit raffiniertem Spiel und ein erfolgreicher Kammermusiker, hat mit seinem Trio Pantoum, dessen Gründer er ist, gerade eine von der Kritik einstimmig gelobte CD aufgenommen. Der Pianist Arthur Hinnewinkel ist Preisträger des Thierry Scherz Preises 2024 und des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs im Mai 2025.
Italiano :
Artista generoso e raffinato, nonché abile musicista da camera, il violinista Hugo Meder ha appena registrato un disco con il suo Trio Pantoum, di cui è fondatore, riscuotendo unanimi consensi dalla critica. Il pianista Arthur Hinnewinkel ha vinto il Premio Thierry Scherz nel 2024 e il Concorso Regina Elisabetta nel maggio 2025, e ha inciso le opere concertanti di Robert Schumann.
Espanol :
Artista generoso, de ejecución refinada y consumado músico de cámara, el violinista Hugo Meder acaba de grabar un disco con su Trío Pantoum, del que es fundador, con el beneplácito unánime de la crítica. El pianista Arthur Hinnewinkel ganó el Premio Thierry Scherz en 2024 y el Concurso Reina Elisabeth en mayo de 2025, y ha realizado una grabación de las obras concertantes de Robert Schumann.
L’événement Hugo Meder et Arthur Hinnewinkel en concert Bischwiller a été mis à jour le 2025-09-01 par Maison de la Culture de Bischwiller