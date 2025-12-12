HUGO PECHEUR CLOCHETTE – COMEDIE DE BESANCON Besancon

HUGO PECHEUR CLOCHETTE Début : 2026-02-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Hugo veut faire plaisir autour de lui. Ça paraît évident surtout quand on fait un métier comme le sien, mais cette « malédiction » s’applique à toute sa vie et personne n’est épargné. Les femmes, ses parents, ses amis, ou globalement toutes les personnes qui ont croisé son chemin. Pourquoi vouloir plaire autant, me direz-vous ? Et bien Hugo s’est posé la question, et il s’est dit qu’il fallait raconter ça à plus de gens. Sa rencontre avec son grand-père, son perpétuel combat pour l’approbation de son père et comment ses relations amoureuses ont parfois ressemblé à ce jeu dans les fêtes foraines où il faut attraper une peluche avec une pince. Qu’est-ce qu’il cherche après tout ? Comment être heureux quand son bonheur dépend de celui des autres ? Tout ce qu’il sait pour l’instant, c’est que ce qu’il cherche n’a pas de Clochette accrochée pour prévenir de son arrivée.

COMEDIE DE BESANCON 4 RUE DE LA CONVENTION 25000 Besancon 25