HUGUES AUFRAY – ARCADIUM Annecy

HUGUES AUFRAY Début : 2025-11-19 à 20:00. Tarif : – euros.

DAMIEN NOUGAREDE & BACKSTAGE EVENT PRESENTENT : HUGUES AUFRAYen ballade avec…HUGUES AUFRAY !À 95 ans, Hugues Aufray repart « en ballade » ! Moi, ma vie, c’est de faire de la musique , confie avec simplicité celui qui incarne le folk à la française depuis plus de 60 ans, guitare en bandoulière et chansons tendres en héritage. Avec sa nouvelle tournée, Hugues Aufray reprend la route, emportant dans ses bagages une collection de classiques indémodables : « Santiano », « Céline », « Adieu monsieur le professeur », « Le petit âne gris », « Hasta luego » ou encore « Stewball »… Des chansons qui continuent d’éclairer les chorales scolaires et d’accompagner les veillées au coin du feu. L’artiste à la crinière blanche reste infatigable. Pendant deux heures qui passent à toute allure, le public, conquis, chante avec lui et célèbre une légende vivante de la chanson française.

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74