HUGUES AUFRAY – CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans

HUGUES AUFRAY Début : 2026-04-12 à 17:00. Tarif : – euros.

DAMIEN NOUGAREDE & BACKSTAGE EVENT PRESENTENT : HUGUES AUFRAYÀ 96 ans, Hugues Aufray repart « en ballade » ! Moi, ma vie, c’est de faire de la musique , confie avec simplicité celui qui incarne le folk à la française depuis plus de 60 ans, guitare en bandoulière et chansons tendres en héritage. Avec sa nouvelle tournée, Hugues Aufray reprend la route, emportant dans ses bagages une collection de classiques indémodables : « Santiano », « Céline », « Adieu monsieur le professeur », « Le petit âne gris », « L’épervier » ou encore « Stewball »… Des chansons qui continuent d’éclairer les chorales scolaires et d’accompagner les veillées au coin du feu. L’artiste à la crinière blanche reste infatigable. Pendant deux heures qui passent à toute allure, le public, conquis, fredonne du Dylan, chante avec Hugues Aufray et célèbre cette légende vivante de la chanson française.

CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS 72000 Le Mans 72