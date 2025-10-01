Hugues Aufray Joué-lès-Tours

Hugues Aufray Joué-lès-Tours mercredi 1 octobre 2025.

Hugues Aufray

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01 20:00:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

À 95 ans, Hugues Aufray repart en ballade !

L’artiste à la crinière blanche reste infatigable. Pendant deux heures qui passent à toute allure, le public, conquis, chante avec lui et célèbre une légende vivante de la chanson française.

À 95 ans, Hugues Aufray repart en ballade !

Moi, ma vie, c’est de faire de la musique , confie avec simplicité celui qui incarne le folk à la française depuis plus de 60 ans, guitare en bandoulière et chansons tendres en héritage.

Avec sa nouvelle tournée, Hugues Aufray reprend la route, emportant dans ses bagages une collection de classiques indémodables Santiano , Céline , Adieu monsieur le professeur , Le petit âne gris , Hasta luego ou encore Stewball … Des chansons qui continuent d’éclairer les chorales scolaires et d’accompagner les veillées au coin du feu.

L’artiste à la crinière blanche reste infatigable. Pendant deux heures qui passent à toute allure, le public, conquis, chante avec lui et célèbre une légende vivante de la chanson française. 40 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

At the age of 95, Hugues Aufray is off on the road again!

The artist with the white mane remains indefatigable. For two hours, the audience sings along, celebrating a living legend of French chanson.

German :

Mit 95 Jahren geht Hugues Aufray wieder auf « Ballade »!

Der Künstler mit der weißen Mähne ist nach wie vor unermüdlich. Während der zwei Stunden, die wie im Flug vergehen, singt das Publikum mit ihm und feiert eine lebende Legende des französischen Chansons.

Italiano :

All’età di 95 anni, Hugues Aufray è di nuovo in viaggio!

L’artista dalla criniera bianca rimane instancabile. Per due ore, il pubblico canta insieme a lui, celebrando una leggenda vivente della chanson francese.

Espanol :

A sus 95 años, Hugues Aufray vuelve a la carretera

El artista de la melena blanca sigue infatigable. Durante dos horas, el público canta con él, celebrando a una leyenda viva de la chanson francesa.

L’événement Hugues Aufray Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-09-18 par ADT 37