Hugues Aufray Le Forum Le Mans

Hugues Aufray

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 37 – 37 – 67 EUR

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Le grand Hugo Fray au Mans !

en ballade avec…

HUGUES AUFRAY !

À 95 ans, Hugues Aufray repart en ballade !

Moi, ma vie, c’est de faire de la musique , confie avec simplicité celui qui incarne le folk à la française depuis plus de 60 ans, guitare en bandoulière et chansons tendres en héritage.

Avec sa nouvelle tournée, Hugues Aufray reprend la route, emportant dans ses bagages une collection de classiques indémodables Santiano , Céline , Adieu monsieur le professeur , Le petit âne gris , Hasta luego ou encore Stewball … Des chansons qui continuent d’éclairer les chorales scolaires et d’accompagner les veillées au coin du feu.

L’artiste à la crinière blanche reste infatigable. Pendant deux heures qui passent à toute allure, le public, conquis, chante avec lui et célèbre une légende vivante de la chanson française. .

English :

The great Hugo Fray at Le Mans!

German :

Der große Hugo Fray in Le Mans!

Italiano :

Il grande Hugo Fray a Le Mans!

Espanol :

El gran Hugo Fray en Le Mans

