Hugues Aufray Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Mardi 2 décembre 2025 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 37 – 37 – 67 EUR

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02

2025-12-02

A 95 ans, Hugues Aufray repart en ballade !

Moi, ma vie, c’est de faire de la musique , confie avec simplicité celui qui incarne le folk à la française depuis plus de 60 ans, guitare en bandoulière et chansons tendres en héritage.







Avec sa nouvelle tournée, Hugues Aufray reprend la route, emportant dans ses bagages une collection de classiques indémodables Santiano , Céline , Adieu monsieur le professeur , Le petit âne gris , Hasta luego ou encore Stewball … Des chansons qui continuent d’éclairer les chorales scolaires et d’accompagner les veillées au coin du feu.





L’artiste à la crinière blanche reste infatigable. Pendant deux heures qui passent à toute allure, le public, conquis, chante avec lui et célèbre une légende vivante de la chanson française. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

At the age of 95, Hugues Aufray is back on the road!

German :

Mit 95 Jahren geht Hugues Aufray wieder « auf Ballade »!

Italiano :

All’età di 95 anni, Hugues Aufray è di nuovo in viaggio!

Espanol :

A sus 95 años, Hugues Aufray vuelve a la carretera

