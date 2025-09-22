HUGUES AUFRAY – PALAIS DES CONGRES Perpignan

HUGUES AUFRAY Début : 2025-09-22 à 20:00. Tarif : – euros.

BOITACLOUS PRÉSENTE : HUGUES AUFRAYÀ 95 ans, Hugues Aufray repart « en ballade » ! Moi, ma vie, c’est de faire de la musique , confie avec simplicité celui qui incarne le folk à la française depuis plus de 60 ans, guitare en bandoulière et chansons tendres en héritage.Avec sa nouvelle tournée, Hugues Aufray reprend la route, emportant dans ses bagages une collection de classiques indémodables : « Santiano », « Céline », « Adieu monsieur le professeur », « Le petit âne gris », « Hasta luego » ou encore « Stewball »… Des chansons qui continuent d’éclairer les chorales scolaires et d’accompagner les veillées au coin du feu.L’artiste à la crinière blanche reste infatigable. Pendant deux heures qui passent à toute allure, le public, conquis, chante avec lui et célèbre une légende vivante de la chanson française.

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66