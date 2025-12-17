Hugues Aufray Roubaix

Hugues Aufray

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 20:00:00

fin : 2026-05-04 21:30:00

Date(s) :

2026-05-04

Moi, ma vie, c’est de faire de la musique , confie avec une simplicité désarmante celui qui incarne le folk à la française depuis plus de soixante ans. Guitare en bandoulière, sourire intact et chansons en héritage, Hugues Aufray continue de transmettre une œuvre devenue intemporelle.

Avec cette nouvelle tournée, l’artiste reprend la route en emportant dans ses bagages une collection de classiques indémodables _Santiano, Céline,_ _Adieu monsieur le professeur, Le petit âne gris, L’Épervier, Stewball_… Autant de chansons qui ont traversé les générations, éclairé les chorales scolaires et accompagné les veillées au coin du feu, gravées dans la mémoire collective.

Infatigable, l’artiste à la crinière blanche offre près de deux heures de concert qui filent à toute allure. Porté par une salle conquise, le public fredonne du Dylan, chante à l’unisson avec Hugues Aufray et célèbre, dans une atmosphère chaleureuse et émouvante, une légende vivante de la chanson française.

31 rue de l'Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

English :

My life is about making music, confides the man who has embodied French folk music for over sixty years, with disarming simplicity. With his guitar slung over his shoulder, his smile intact and his legacy of song, Hugues Aufray continues to pass on a body of work that has become timeless.

With this new tour, the artist takes to the road again, carrying in his luggage a collection of timeless classics: _Santiano, Céline,_ _Adieu monsieur le professeur, Le petit âne gris, L?Épervier, Stewball_? So many songs that have crossed generations, brightened up school choirs and accompanied fireside evenings, engraved in the collective memory.

The indefatigable artist with the white mane puts on a fast-paced two-hour concert. Carried along by a conquered audience, they hum Dylan, sing in unison with Hugues Aufray and celebrate, in a warm and moving atmosphere, a living legend of French chanson.

