HUGUES DARVEY CONCERT OUTRAGE Vias

HUGUES DARVEY CONCERT OUTRAGE

41 Avenue de Béziers Vias Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-11-07

Darvey, artiste charismatique au style incisif et sans concession présente son nouveau spectacle OUTRAGE .

Darvey livre un concert coup de poing, mêlant rock, poésie urbaine et énergie brute. Connu pour ses performances intenses et habitées, Hugues Darvey défie les normes avec des textes acérés et une présence scénique magnétique.

Porté par l’univers visuel sombre et engagé de son dernier opus, il nous plonge dans un face-à-face musical entre révolte et lucidité.

En première partie, le groupe DIIVIINA ouvrira la soirée avec une performance électrisante mêlant rock alternatif et textures électroniques.

Une montée en puissance idéale pour préparer la scène à l’impact Darvey.

Un événement unique, où la musique devient cri, combat et confession.

Lundi de 13h30 à 17h, Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, Jeudi de 13h30 à 17h, Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Samedi et dimanche de représentation 2 h avant le spectacle Billetterie fermée les lundis après-midi suivant un spectacle.

41 Avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 47 01 89 06 billetteriespectacle@ville-vias.fr

English :

Darvey, a charismatic artist with an incisive, uncompromising style, presents his new show « OUTRAGE ».

Darvey delivers a one-two punch of rock, urban poetry and raw energy.

Opening the evening is DIIVIINA, an electrifying blend of alternative rock and electronic textures.

German :

Darvey, ein charismatischer Künstler mit einem prägnanten und kompromisslosen Stil, präsentiert seine neue Show « OUTRAGE ».

Darvey liefert ein schlagkräftiges Konzert, das Rock, urbane Poesie und rohe Energie miteinander verbindet.

Als Vorgruppe wird die Gruppe DIIVIINA den Abend mit einer elektrisierenden Performance eröffnen, die alternativen Rock mit elektronischen Texturen verbindet.

Italiano :

Darvey, artista carismatico dallo stile incisivo e senza compromessi, presenta il suo nuovo spettacolo, OUTRAGE.

Darvey offre una doppietta di rock, poesia urbana e cruda energia.

L’opening act, DIIVIINA, aprirà la serata con una performance elettrizzante che combina rock alternativo e texture elettroniche.

Espanol :

Darvey, artista carismático con un estilo incisivo y sin concesiones, presenta su nuevo espectáculo, OUTRAGE.

Darvey ofrece una combinación de rock, poesía urbana y energía en estado puro.

Los teloneros, DIIVIINA, abrirán la velada con una electrizante actuación que combina rock alternativo y texturas electrónicas.

