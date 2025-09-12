HUGUES DARVEY Vias

HUGUES DARVEY Vias samedi 11 avril 2026.

HUGUES DARVEY

41 Avenue de Béziers Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Hugues Darvey investira de nouveau la scène de l’Ardaillon pour un concert exceptionnel, dévoilant en exclusivité ses nouveaux titres inédits.

Après le choc “OUTRAGE”, ce nouveau spectacle marque une étape audacieuse dans son parcours.

Fidèle à son intensité scénique, il explore ici des territoires sonores inédits, entre tension électrique et clair-obscur émotionnel.

Plus introspectifs mais toujours percutants, ses morceaux témoignent d’une évolution artistique marquée d’une quête de vérité brute.

Pensé comme un laboratoire vivant, ce concert est une plongée dans l’instant de création, où le public découvrira une matière musicale à vif, entre rage contenue et lucidité poétique.

Une rare opportunité de vivre l’avant-première d’un nouveau chapitre, dans un face-à-face intime avec l’artiste.

Une soirée hors norme, entre rock, performance et manifeste.

Au guichet Horaires

Lundi de 13h30 à 17h.

Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Jeudi de 13h30 à 17h.

Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Samedi et dimanche 2 h avant le spectacle.

Billetterie fermée les lundis après-midi suivant un spectacle.

41 Avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 47 01 89 06 billetteriespectacle@ville-vias.fr

English :

Hugues Darvey takes to the Ardaillon stage once again for an exceptional concert, unveiling exclusive new tracks.

After the shock of ?OUTRAGE?, this new show marks a bold step in his career.

True to his stage intensity, he explores new sonic territories, between electric tension and emotional chiaroscuro.

German :

Hugues Darvey wird erneut die Bühne des Ardaillon für ein außergewöhnliches Konzert betreten, bei dem er exklusiv seine neuen, bisher unveröffentlichten Titel vorstellt.

Nach seinem Schockerlebnis ?OUTRAGE? stellt diese neue Show eine gewagte Etappe in seinem Werdegang dar.

Er bleibt seiner intensiven Bühnenpräsenz treu und erkundet hier neue Klangwelten zwischen elektrischer Spannung und emotionalem Helldunkel.

Italiano :

Hugues Darvey salirà ancora una volta sul palco dell’Ardaillon per un concerto eccezionale, presentando in esclusiva i suoi nuovi brani inediti.

Dopo lo shock di OUTRAGE, questo nuovo spettacolo segna un nuovo passo coraggioso nella sua carriera.

Fedele alla sua intensità scenica, esplora nuovi territori sonori, tra tensione elettrica e chiaroscuri emotivi.

Espanol :

Hugues Darvey volverá a subirse al escenario del Ardaillon para ofrecer un concierto excepcional, en el que presentará en exclusiva sus nuevos temas inéditos.

Tras la conmoción causada por OUTRAGE, este nuevo espectáculo marca una nueva y audaz etapa en su carrera.

Fiel a su intensidad escénica, explora nuevos territorios sonoros, entre la tensión eléctrica y el claroscuro emocional.

L’événement HUGUES DARVEY Vias a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE