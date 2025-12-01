Hugues Lavigne dans Hyperactif Compiègne

Hugues Lavigne dans Hyperactif Compiègne jeudi 11 décembre 2025.

Hugues Lavigne dans Hyperactif

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Auteur Hugues Lavigne

Genre One Man show

Humoriste toulousain et véritable phénomène sur les réseaux sociaux, Hugues vous propose un véritable show mêlant stand-up et visuel !

Attention Spectacle 100% hyperactif, vous êtes prévenu.e.s !

Coucou !

Je m’appelle Hugues et je suis hyperactif (TDAH). Alors dit comme ça, y’a un côté mignon, mais viens me voir en spectacle et tu verras que ça n’a pas toujours été facile..!

Enfin surtout pour mes parents, mes amis, mes psys… Ces derniers ont, pour la plupart, changé de métier ou sont partis faire pousser du gingembre en Thaïlande.

Pourtant, on a tout tenté pour me calmer la musique, le yoga, les séances d’hypnose…

Je dois te prévenir, dans ce spectacle ça va vite. Je pars dans tous les sens et je me déconcentre souv…

Sdthtrhd sthyrtjtujntgrth. Kuloiulguikijthyr uk

Ah pardon, j’ai laissé mon coude sur le clavier, il y avait un papillon dans la pièce. C’est beau un papillon…

Bref, je dois aller me préparer pour enfin te rencontrer. J’ai hâte que tu découvres mon histoire et te prouver que tout est possible !

Hugues 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Hugues Lavigne dans Hyperactif Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme