Hugues Lavigne Sancey
Hugues Lavigne Sancey vendredi 21 novembre 2025.
Hugues Lavigne
12 Rue Mal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs
Tarif : 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Un moment d’émotion et d’humour avec Hugues Lavigne ! Plongez dans un spectacle unique où la poésie, l’humour et l’émotion se mêlent avec finesse. Hugues Lavigne, artiste à la plume aiguisée et à la présence captivante, vous embarquera dans son univers singulier, entre récits de vie, réflexions subtiles et éclats de rire. .
12 Rue Mal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 tourisme@payssancey-belleherbe.fr
