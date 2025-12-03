HUGUES LAVIGNE – THEATRE DU MARAIS Paris

HUGUES LAVIGNE Début : 2026-01-09 à 21:00. Tarif : – euros.

HUGUES LAVIGNEVrai phénomène sur les réseaux sociaux, Hugues propose un show mêlant stand-up et visuel. Spectacle 100% hyperactif, vous êtes prévenu.e.s ! Coucou !Je m’appelle Hugues et je suis hyperactif (TDAH). Alors dit comme ça, y’a un côté mignon, mais viens me voir en spectacle et tu verras que ça n’a pas toujours été facile… !Enfin surtout pour mes parents, mes amis, mes psys… Ces derniers ont, pour la plupart, changé de métier ou sont partis faire pousser du gingembre en Thaïlande.Pourtant, on a tout tenté pour me calmer : la musique, le yoga, les séances d’hypnose…Je dois te prévenir, dans ce spectacle ça va vite. Je pars dans tous les sens et je me déconcentre souv…Sdthtrhd sthyrtjtujntgrth. Kuloiulguikijthyr ukAh pardon, j’ai laissé mon coude sur le clavier, il y avait un papillon dans la pièce. C’est beau un papillon…Bref, je dois aller me préparer pour enfin te rencontrer. J’ai hâte que tu découvres mon histoire et te prouver que tout est possible ! – HuguesLe Saviez-vous ?Hugues Lavigne est un humoriste d’origine toulousaine qui sillonne la France avec son spectacle et cumule près d’une centaine de dates de tournée.Sur les réseaux sociaux, il culmine à près de 80 millions de vues avec ses vidéos humoristiques !De nombreux festivals à son actif ainsi que des 1ères parties de prestige, Hugues est prêt à vous étonner avec son show Hyperactif !Vous l’avez peut être repéré dans les émissions Camille & Images sur TF1, Vous êtes formidable sur France 3, Télématin sur France 2, William à midi sur C8, Allo okoo sur France TV !Artiste : Hugues LavigneAuteurs : Hugues LavigneMise en scène : Véronique BarraultDurée : 70 mn

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75