Hugues Pluviôse TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 20:30 – 21:40

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

Quelque temps après la sortie de son dernier album Marcher longtemps, Hugues Pluviôse revient au TNT pour présenter de nouvelles chansons et un nouveau répertoire solo.Son écriture reste fidèle aux thèmes de l’errance, du voyage autant intérieur qu’extérieur ; sa musique devient plus ouvertement électronique ; le piano y ajoute par endroits sa couleur.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com



