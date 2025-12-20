HUIS CLOS – Le Laurette Théâtre Paris

HUIS CLOS Début : 2026-02-06 à 21:00. Tarif : – euros.

Après leur mort, Garcin, Inès et Estelle sont accueillis dans un lieu insolite pour une raison qu’ils ignorent… « L’Enfer c’est les autres »Garcin, Inès et Estelle ont été réunis dans un lieu insolite pour une raison qu’ils ignorent… Très rapidement, ils découvrent que le rôle de chacun est de devenir le bourreau des deux autres… « L’Enfer c’est les autres »Les autres peuvent tenter de m’objectiver, mais ne peuvent me voler ma liberté. Huis clos est au centre de l’existentialisme sartrien. Une fois que l’Homme a choisi ses actes, aucun retour en arrière n’est possible. Sartre pousse cette idée à son paroxysme : contempler sa vie passée et son absence sur La Terre, est une forme de torture pour nos personnages… Sartre écrivit en quinze jours en 1943, cette pièce en un acte, qu’il intitula d’abord Les Autres.Pour autant, considérer Huis Clos comme une pièce pessimiste serait une erreur. Huis Clos est une pièce de boulevard à portée métaphysique, elle doit à cette vocation paradoxale d’être aujourd’hui encore, en France et à l’étranger, l’un des plus grands succès du théâtre français contemporain. L’Homme devrait pouvoir assumer ses choix pour l’éternité. Huis Clos invite donc à donner un sens à sa vie plutôt qu’à la subir. « On meurt toujours trop tôt – ou trop tard. Et cependant la vie est là, terminée ; le trait est tiré, il faut faire la somme. Tu n’es rien d’autre que ta vie » …

Le Laurette Théâtre 36, Rue Bichat 75010 Paris 75