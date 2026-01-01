HUIT FEMME, TRISTAN ET SES DESCENDANTES

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Découvrez avec cette conférence, les descendantes illustres du seigneur Tristan de Clermont-Lodève.

Découvrez avec cette conférence, les descendantes illustres du seigneur Tristan de Clermont-Lodève.

Installé au XV° siècle au Royaume de Naples, père de consort Isabelle de Tarente. ses descendantes ont inspiré des artistes de renommé comme Léonard de Vinci !

Animé par Brigitte Saint-Pierre. .

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the illustrious descendants of Lord Tristan de Clermont-Lodève.

L’événement HUIT FEMME, TRISTAN ET SES DESCENDANTES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-12-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS