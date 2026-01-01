HUIT FEMME, TRISTAN ET SES DESCENDANTES Clermont-l’Hérault
HUIT FEMME, TRISTAN ET SES DESCENDANTES Clermont-l’Hérault jeudi 5 mars 2026.
HUIT FEMME, TRISTAN ET SES DESCENDANTES
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Découvrez avec cette conférence, les descendantes illustres du seigneur Tristan de Clermont-Lodève.
Découvrez avec cette conférence, les descendantes illustres du seigneur Tristan de Clermont-Lodève.
Installé au XV° siècle au Royaume de Naples, père de consort Isabelle de Tarente. ses descendantes ont inspiré des artistes de renommé comme Léonard de Vinci !
Animé par Brigitte Saint-Pierre. .
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the illustrious descendants of Lord Tristan de Clermont-Lodève.
L’événement HUIT FEMME, TRISTAN ET SES DESCENDANTES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-12-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS