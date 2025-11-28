Huîtres et Champagne

Verdigny Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Rejoignez nous au lavoir de Chaudoux pour une soirée sous le signe du partage et de la gastronomie.

Venez partager un moment de convivialité au Lavoir de Chaudoux (Rue des Tonneliers) à partir de 19h00, soirée Huîtres & Champagne au programme ! .

Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 35 01

English :

Join us from 7:00 pm at the Chaudoux washhouse for an evening of sharing and gastronomy.

German :

Treffen Sie uns ab 19.00 Uhr im Lavoir de Chaudoux für einen Abend im Zeichen des Teilens und der Gastronomie.

Italiano :

Unitevi a noi alle 19.00 presso il lavatoio di Chaudoux per una serata all’insegna del cibo e della condivisione.

Espanol :

Únase a nosotros a las 19.00 en el lavadero de Chaudoux para una velada de comida y convivencia.

L’événement Huîtres et Champagne Verdigny a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois