Huitres et fanfare – Saint-Vaast-la-Hougue, 24 mai 2025 14:00, Saint-Vaast-la-Hougue.

Manche

Huitres et fanfare Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 19:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Huitres et fanfare à St Vaast la Hougue !

Visite guidée du parc à huitres de Christian de Longcamp, puis concert de la Fanfare sous le pommier (Montréal) et apéro huitres à la salle Max Pol Fouchet de St Vaast la Hougue. La fanfare canadienne est de passage dans le Val de Saire avant de rejoindre Jazz sous les pommiers. Un beau moment musical, festif et gourmand, tout en apprenant tout sur l’élevage des huitres en Cotentin.

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 68 82 34 98 contact@musikensaire.fr

English : Huitres et fanfare

Oysters and brass band in St Vaast la Hougue!

Guided tour of Christian de Longcamp’s oyster farm, followed by a concert by Fanfare sous le pommier (Montréal) and an oyster aperitif at the Salle Max Pol Fouchet in St Vaast la Hougue. The Canadian brass band is in the Val de Saire before joining Jazz sous les pommiers. A great musical, festive and gourmet experience, while learning all about oyster farming in the Cotentin region.

German :

Austern und Fanfare in St Vaast la Hougue!

Geführte Besichtigung des Austernparks von Christian de Longcamp, anschließend Konzert der Fanfare sous le pommier (Montreal) und Austern-Apéro im Saal Max Pol Fouchet in St Vaast la Hougue. Die kanadische Fanfare ist auf der Durchreise durch das Val de Saire, bevor sie sich Jazz sous les pommiers anschließt. Ein schöner musikalischer, festlicher und kulinarischer Moment, während Sie alles über die Austernzucht im Cotentin erfahren.

Italiano :

Ostriche e banda musicale a St Vaast la Hougue!

Visita guidata all’allevamento di ostriche di Christian de Longcamp, seguita da un concerto della Fanfare sous le pommier (Montreal) e da un aperitivo a base di ostriche presso la Salle Max Pol Fouchet di St Vaast la Hougue. La banda di ottoni canadese si trova nella Val de Saire prima di unirsi al Jazz sous les pommiers. Un grande momento di musica, festeggiamenti e cibo, mentre si apprende tutto sull’ostricoltura nella regione del Cotentin.

Espanol :

¡Ostras y banda de música en St Vaast la Hougue!

Visita guiada a la granja de ostras de Christian de Longcamp, seguida de un concierto de la Fanfare sous le pommier (Montreal) y un aperitivo de ostras en la Salle Max Pol Fouchet de St Vaast la Hougue. La banda de música canadiense estará en el Val de Saire antes de reunirse con Jazz sous les pommiers. Un gran momento de música, fiesta y gastronomía, mientras se aprende todo sobre la ostricultura en la región de Cotentin.

