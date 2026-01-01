Huîtres et vin blanc Assérac
Huîtres et vin blanc Assérac dimanche 18 janvier 2026.
Huîtres et vin blanc
Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 11:00:00
fin : 2026-01-18 14:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Les Sasserakois, Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Jacques Raux, vous convient à un moment convivial autour d’un apéritif huîtres et vin blanc.
Le tout sur place ou à emporter (Sur place 7€ les 6 huîtres et le verre de vin blanc A emporter 12,00€ la douzaine n°3)
Huîtres de Pen Be (Josso). .
Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 06 86 55 lessasserakois@gmail.com
