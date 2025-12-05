Huîtres et Vin blanc, Charcuteries Flavin
Place Saint Pierre Flavin Aveyron
19h30 Bar de la Voûte, place Saint Pierre. Soirée huîtres et vin blanc ou charcuteries organisée par l’Assos Flavinoise. Infos au 06 85 51 09 54.
Place Saint Pierre Flavin 12450 Aveyron Occitanie +33 6 85 51 09 54 lassosflavinoise@gmail.com
English :
7.30pm Bar de la Voûte, place Saint Pierre. Oysters and white wine or charcuterie evening organized by Assos Flavinoise. Info: 06 85 51 09 54.
German :
19:30 Uhr Bar de la Voûte, Place Saint Pierre. Austernabend mit Weißwein oder Wurstwaren, organisiert von der Assos Flavinoise. Infos unter 06 85 51 09 54.
Italiano :
19.30 Bar de la Voûte, Place Saint Pierre. Serata ostriche e vino bianco o salumi organizzata dall’Assos Flavinoise. Informazioni al numero 06 85 51 09 54.
Espanol :
19.30 h Bar de la Voûte, plaza Saint Pierre. Velada de ostras y vino blanco o charcutería organizada por la Assos Flavinoise. Información en el 06 85 51 09 54.
