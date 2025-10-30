Huîtres Morvan Visite de l’exploitation ostréicole STESF 2025 Huîtres Morvan Moëlan-sur-Mer

Huîtres Morvan Visite de l’exploitation ostréicole STESF 2025 Huîtres Morvan Moëlan-sur-Mer jeudi 30 octobre 2025.

Huîtres Morvan Visite de l’exploitation ostréicole STESF 2025

Huîtres Morvan 6 Rue Ar Park Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 10:30:00

fin : 2025-10-30 11:30:00

Date(s) :

2025-10-30

Entreprise familiale depuis près de 50 ans, les Huîtres Morvan se situent au cœur de la magnifique ria de Merrien.

Damien, 3ème successeur de la famille, vous fera découvrir les spécificités de cette ria sauvage, ainsi que les secrets du métier. Une petite dégustation d’huîtres vous sera proposée à l’issue de la visite.

Le magasin est ouvert toute l’année et propose à la vente huîtres creuses, huîtres plates, moules, palourdes, bigorneaux, et bien d’autres fruits de mer selon la saison. Vous pouvez déguster ces produits de juillet à septembre, face à la rivière !

⚠️ Minimum 4 participants inscrits pour qu’ait lieu la visite.

♿ Entreprise non accessible aux personnes en situation de handicap moteur. .

Huîtres Morvan 6 Rue Ar Park Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Huîtres Morvan Visite de l’exploitation ostréicole STESF 2025 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS