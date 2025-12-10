HUÎTRES & VIN BLANC AU MARCHÉ Launac
Après le Marché de Noël, ne manquez pas le prochain événement gourmand du Marché de Launac Huîtres & Vin blanc !
Le Marché de Launac accueille comme chaque année une dégustation d’huîtres et de vin blanc.
La Municipalité invite les amateurs de fruits de mer à venir déguster des huîtres fraîches, soigneusement sélectionnées par notre primeur du marché du dimanche.
Associées à un verre de vin blanc, pour un moment conviviale …
Ne manquez pas cette occasion de savourer des huîtres accompagnées de vin blanc !
Venez nombreux, et régalez-vous ! .
HALLE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr
English :
After the Christmas Market, don’t miss the next gourmet event at the Marché de Launac: Oysters & White Wine!
L’événement HUÎTRES & VIN BLANC AU MARCHÉ Launac a été mis à jour le 2025-12-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE