HUÎTRES & VIN BLANC AU MARCHÉ Launac

HUÎTRES & VIN BLANC AU MARCHÉ

HALLE Launac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Après le Marché de Noël, ne manquez pas le prochain événement gourmand du Marché de Launac Huîtres & Vin blanc !

Le Marché de Launac accueille comme chaque année une dégustation d’huîtres et de vin blanc.

La Municipalité invite les amateurs de fruits de mer à venir déguster des huîtres fraîches, soigneusement sélectionnées par notre primeur du marché du dimanche.

Associées à un verre de vin blanc, pour un moment conviviale …

Ne manquez pas cette occasion de savourer des huîtres accompagnées de vin blanc !

Venez nombreux, et régalez-vous ! .

HALLE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr

English :

After the Christmas Market, don’t miss the next gourmet event at the Marché de Launac: Oysters & White Wine!

