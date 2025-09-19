« HULUL » PAR LA CHAPKA CIE SORTIE DE RÉSIDENCE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

« HULUL » PAR LA CHAPKA CIE SORTIE DE RÉSIDENCE

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Sortie de Résidence

Théâtre, Marionnette et Musique

Tout Public à partir de 5 ans.

50 mn

Un duo mêlant marionnette, théâtre, jeu clownesque, art textile, chants à deux voix, accordéon et pédale de boucles.

Toutes deux seront à la conception, l’adaptation et la mise en scène du projet, mais également à la couture et la broderie pour la fabrication des costumes et des décors.

Les marionnettes sont conçues et réalisées par Jeanne. Nathalie écrira les chansons, Jeanne les mettra en musique et vice versa…

En tout cas, elles inventeront une façon unique de travailler ensemble.

DISTRIBUTION

Jeanne Videau Comédienne, marionnettiste, chanteuse et musicienne.

Nathalie Vinot Comédienne, chanteuse, clown et autrice.

CO-PRODUCTION ET PARTENAIRES:

Théâtre du Grand Rond / Espace Angonia / Bouillon Cube / Tohu Bohu Collectif.

Le Moulin de Roques / L’Escale Tournefeuille / MJC du Pont des Demoiselles.

LE LIVRE

HULUL est un classique de la littérature jeunesse, écrit en 1973 par Arnold LOBEL écrivain et illustrateur new-yorkais. Hulul est un hibou solitaire qui se pose des grandes questions philosophiques et enfantines.

Si l’hiver frappe à ma porte, pourquoi ne pas l’inviter à se réchauffer ? Comment faire pour être en même temps en haut et en bas de l’escalier ? C’est quoi ces bosses bizarres au bout de mon lit quand je me couche ? Pourquoi la lune me suit quand je me promène ?

Et comment réussir un délicieux thé aux larmes ? En pensant à des choses tristes bien sûr !

Hulul pose un regard naïf et profondément poétique sur la vie et les choses qui l’entourent. Il est drôle, absurde et touchant.

NOTE D’INTENTION

Le livre d’Arnold Lobel est composé de cinq histoires, nous nous donnerons la liberté de les adapter joyeusement. A partir de son écriture, nous laisserons libre cours au jeu clownesque, à l’inventivité plastique du théâtre d’objets et de la marionnette, au chant et à la musique.

Entre les histoires, nous inventerons des univers oniriques en écho avec ce qu’il s’est raconté. Ces séquences seront les rêves d’Hulul, peuplés de grands personnages masqués, des archétypes La lune, l’hiver, le temps, le carnaval mais aussi l’esprit de la forêt, la sauvagerie …

Nous jouerons sur différents plans les échelles de grandeur, l’espace du dedans et du dehors, le quotidien et l’imaginaire.

CALENDRIER DE CRÉATION

2024

Décembre Ateliers de recherche, d’écriture, de dessin avec une classe unique (Autichamp 26).

2025

Février Ateliers de recherche, d’écriture, de dessin avec une classe unique (Autichamp 26).

Mars Construction décors et costumes à L’ESCALE (Tournefeuille 31)

Avril Ateliers de recherche, d’écriture, de dessin avec une classe unique (Autichamp 26).

Mai Jeu, Chant, Travail plateau à LE MOULIN (Roques sur Garonne 31)

Juin Jeu,Chant, Scénographie à BOUILLON CUBE (Causse de la Selle 34)

Juillet/ Août Mise en scène, scénographie au Théâtre du GRAND ROND (Toulouse 31)

Septembre Jeu, Mise en scène à TOHU BOHU collectif (Poucharramet 31)

et Création lumière, Répétitions à Espace ANGONIA (Martres Tolosane 31)

Novembre Résidence finale à la MJC PONT DES DEMOISELLES (Toulouse 31) .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 45 33 20 62 contact@tohubohu-collectif.fr

