Humain Christophe Mali Centre Culturel Rosporden Rosporden

Humain Christophe Mali

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

MUSIQUES ACTUELLES

Après une tournée triomphale pour les 25 ans de Tryo, Christophe MALI revient en solo avec Humain, son nouvel album sorti début 2025. Artiste engagé, il insuffle une poésie vibrante et des messages d’espoir, porté par une voix chaude et puissante. Dans ce nouvel album plus intime, Christophe MALI se dévoile dans des textes touchants nous contant des histoires personnelles aux dimensions universelles. Venez découvrir un univers solaire et sensible avec de douces ballades en chansons d’influences world aux rythmes colorés.

Tout public

Durée 1h30. .

