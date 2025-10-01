HUMAINS – GAITE RIVE GAUCHE Paris

HUMAINS Début : 2025-10-01 à 19:00. Tarif : – euros.

HUMAINSde NarcissePourquoi sommes-nous la seule espèce animale qui écrit, qui compose de la musique, qui marche sur la lune ?Qu’est-ce qui nous a conduits à avoir eu besoin de téléphones intelligents, si nous-mêmes sommes déjà l’espèce la plus intelligente ?Mais sommes-nous vraiment l’espèce la plus intelligente ?L’histoire de l’humanité est une histoire fascinante que Narcisse va partager avec vous, en musique, en poésie et avec 21 artistes en hologrammes. A une époque où nous avons bien des raisons de douter de l’humanité et de son avenir, Narcisse fait le point sur tout ce dont nous sommes capables. Et ça fait du bien !HUMAINS a été un succès au Festival d’Avignon 2023 et 2024.Auteur : NarcisseMis en scène : Jean Philippe Daguerre & NarcisseMusiciens : Robin Pagès ou Gaétan LabMusiciens en hologrammes : Camille et Julie Bertholet, Jocelyne Rudasigwa, Vincent Zanetti, Marc-Olivier Savoy, Louise KnobilInterprétation en hologrammes: Phanee de Pool, le duo Aliose, Pascal Rinaldi, le choeur Saint-Michel, Francesco Biamonte, Svenn Moretti-Golay, Damien Durand, Hélène Ramer, Marc Mydras, Silmo, Swathi Sasikumar, Global Bob, Manon Leresche , Jade AlbasiniCréation des hologrammes : Narcisse, Interactive Studio, Glimm Screens Int. Conseillers scientifiques : Carine Ayélé Durand, Andrea Balbo, Solène HumairConseiller musical : Laurent Pavia Conseiller ethnomusicologique : Vincent Zanetti Costumes: Deluxe Couture Création lumière : Stéphane Baquet Création son: Adrien Hollocou et Léo ZrehenLa presse en parle :France INFOLa performance est remarquable, dans l’écriture, la musique, et la dramaturgie.Humains est accessible à tous, comme une grande fête du savoir en musique et poésie.LE PARISIENInstructif, drôle et poétique, un ovni assurément. C’est le genre de parenthèse qui fait vraiment du bien.

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75