Humains Narcisse Théâtre L’Hermine Saint-Malo

Humains Narcisse

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

La fascinante histoire de l’humanité

Spectacle musical conçu et écrit par Narcisse.

Pourquoi sommes-nous la seule espèce animale qui écrit, qui compose de la musique, qui marche sur la lune ? Qu’est-ce qui nous a conduits à avoir eu besoin de téléphones intelligents, si nous-mêmes sommes déjà l’espèce la plus intelligente ? Mais sommes-nous vraiment l’espèce la plus intelligente ? L’histoire de l’humanité est une histoire fascinante que Narcisse va partager avec nous, en musique, en poésie et avec 21 artistes en hologrammes.

À une époque où nous avons bien des raisons de douter de l’humanité et de son avenir, Narcisse fait le point sur tout ce dont nous sommes capables. Et ça fait du bien ! .

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Humains Narcisse Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel