Humains tout simplement gymnase Lepic PARIS

A l’occasion du 21 mars « Journée Internationale pour l’élimination de la discrimination raciale »

ESCRIM’ LES DISCRIM’ DANS LA RODA DE L’EGALITE.

Le dimanche 22 mars 2026

de 14h30 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-22T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-22T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-22T14:30:00+02:00_2026-03-22T18:00:00+02:00

gymnase Lepic 45, rue Durantin 75018 PARIS

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