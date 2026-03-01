Humains tout simplement gymnase Lepic PARIS
Humains tout simplement gymnase Lepic PARIS dimanche 22 mars 2026.
A l’occasion du 21 mars « Journée Internationale pour l’élimination de la discrimination raciale »
ESCRIM’ LES DISCRIM’ DANS LA RODA DE L’EGALITE.
Le dimanche 22 mars 2026
de 14h30 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-22T15:30:00+01:00
fin : 2026-03-22T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-22T14:30:00+02:00_2026-03-22T18:00:00+02:00
gymnase Lepic 45, rue Durantin 75018 PARIS
https://www.capoeiraviola.com/humainstoutsimplement +33146075770 capoeiraviola@wanadoo.fr https://www.facebook.com/capoeiraviola https://www.facebook.com/capoeiraviola
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