Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

2025-06-14

L’école Envie Danse est fière de vous présenter son spectacle 2025 intitulé « Human, l’Histoire du monde ».

– HUMAN, l’Histoire du monde –

Spectacle de danse qui se déroulera le 14 et 15 juin 2025 au Palais des Congrès à Agde

Première vente des places le 17 mai à partir de 13h au Palais des congrès du Cap d’Agde, des permanences seront également assurées sur les heures de cours au Studio 1, 28 Rue montée de joly Agde. (sous réserve de disponibilité) .

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 7 70 02 96 30 ecoleenviedanse@gmail.com

Italiano :

Envie Danse è orgogliosa di presentare il suo spettacolo 2025 intitolato « Human, l’Histoire du monde ».

