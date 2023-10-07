Human Time Tree Time Station Orbitale Saint-Médard-en-Jalles

Human Time Tree Time Station Orbitale Saint-Médard-en-Jalles samedi 7 octobre 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-10-07T14:00:00 – 2023-10-07T15:00:00

Fin : 2023-10-08T16:00:00 – 2023-10-08T17:00:00

Des oiseaux sur une branche

Avancer dans la forêt, découvrir une clairière, s’installer et attendre, sans bruit. Deux drôles d’oiseaux viendront bientôt se poser. Deux équilibristes. Renouant avec la joie enfantine de grimper aux arbres, Josef Stiller et Bain de Crispin inventent, à partir de branches et de troncs, des agrès de cirque. Un coup de vent suffirait à provoquer leur chute. Entourés de nature, ils jouent avec la gravité et explorent toutes les facettes de la relation entre les hommes, le bois et l’équilibre. Avant de s’envoler.

KLUB GIRKO duo acrobatique cirque

Nichon Glerum Oerol