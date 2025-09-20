Human Tracks-Traces Humaines Chapelle de Peipin Peipin

Human Tracks-Traces Humaines Chapelle de Peipin Peipin samedi 20 septembre 2025.

Human Tracks-Traces Humaines Samedi 20 septembre, 19h00 Chapelle de Peipin Alpes-de-Haute-Provence

Entrée : 15 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Concert

Human Tracks /Traces humaines

Un voyage aux racines de la Méditerranée, du baroque et du jazz

Human Tracks est un voyage, une création musicale originale, née de la collaboration entre trois musiciens :

Aronne Dell’Oro (Voix, guitare acoustique, percussions), Nadine Jeanne (Voix, piano, Kalimba, Ukulele) et Pascal Hoyer (Guitare à 10 cordes)

Chacun possède sa personnalité propre, mais ils sont liés par une passion commune. Leur inspiration s’enracine dans un dialogue permanent, où se rencontrent leurs expériences de vie, leur intimité de musiciens cherchant à conjuguer harmonieusement, le passé et le présent, tout en rendant hommage aux empreintes des anciens. Dans ce trio à priori atypique, on retrouve donc :

Nadine Jeanne, qui retranscrit avec brio son journal de voyageuse musicienne,

Aronne Dell’Oro, qui nous fait découvrir les racines de l’Italie du sud,

Pascal Hoyer, qui plonge avec brio au cœur de la musique baroque.

Loin de tous les clichés, ces trois artistes nous entraînent dans une expérience musicale et humaine d’une grande intensité, qui se déroulera sous la spendide voûte romane en pierres de la Chapelle de Peipin. Un bel hommage à ce patrimoine architectural d’exception, qui accueille au fil des siècles, toutes les musiques et les inspirations les plus profondes.

Chapelle de Peipin 04200 Peipin Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur
La chapelle de Peipin se trouve dans un environnement naturel et préservé au pied de la montagne de Lure, au cœur de la vallée de la Durance, à proximité du premier Géoparc du monde classé par l'Unesco.

© DR