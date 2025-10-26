HumaNépal Trail et marche Rue des Ragues Martigues

Départ à 9h pour le trail. Départ à 10h pour le short trail et la marche. Rue des Ragues Parking du port de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 28 EUR

Participez à un trail de 27km, un short trail de 15km et une marche non chronométrée de 10km depuis le port de Carro à Martigues. Deux courses solidaires pour l’Humanépal.

Une marche de 10km dans les collines environnantes de Carro, à allure libre ( D+) et en solidarité pour l’Humanépal.

Un trail sur une distance de 27km et trail sur une distance plus courte de 15km. Il emprunte à 90% les sentiers et les collines environnantes, en un temps limité (900 D+ et 300 D+).



Départ et arrivée sur le port de Carro.

Un ravitaillement au Col de la Gatasse sera disponible ainsi qu’au 7ème et au 21ème kilomètre.



Un ados Race est prévu à la Maison de Carro pour tous les participants nés entre 2008 et 2011.



Moment convivial partagé avec l’association Les amis de Laprak qui œuvre depuis 1999 au développement du Népal en général la ville de Laprak. .

Rue des Ragues Parking du port de Carro

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Participate in a 27km trail run, a 15km short trail run, and a 10km untimed walk from the port of Carro to Martigues. Two charity races for Humanépal.

German :

Nehmen Sie an einem 27 km langen Trail, einem 15 km langen Kurztrail und einem 10 km langen Spaziergang ohne Zeitmessung vom Hafen von Carro nach Martigues teil. Zwei Solidaritätsrennen für Humanépal.

Italiano :

Partecipate a un percorso di 27 km, a un percorso breve di 15 km e a una passeggiata non cronometrata di 10 km dal porto di Carro a Martigues. Due gare a sostegno di Humanépal.

Espanol :

Participe en un recorrido de 27 km, un recorrido corto de 15 km y una caminata sin tiempo de 10 km desde el puerto de Carro hasta Martigues. Dos carreras solidarias por Humanépal.

