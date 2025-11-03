Humanimal Exposition Aux oiseaux Morlhon-le-Haut
Bergeronnette des ruisseaux, Pipit spioncelle, Rossignol philomèle, Bouscarle de Cetti, Sittelle, Bouvreuil… Anaïs Massini a publié l’album Aux oiseaux aux éditions Grasset en 2023. Celui-ci rassemble près de 40 oiseaux superbement peints accompagnés de textes qui leurs sont adressés comme autant de cartes postales. Cette exposition présente quelques-uns de ces oiseaux ainsi que les coulisses de la conception de l’album.
Le bourg Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
