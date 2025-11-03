Humanimal Exposition « Aux oiseaux » Morlhon-le-Haut

Humanimal Exposition « Aux oiseaux » Morlhon-le-Haut lundi 3 novembre 2025.

Humanimal Exposition « Aux oiseaux »

Le bourg Morlhon-le-Haut Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-03

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-03

d’Anais Massini – Production Aporia Culture 2024

Exposition « Aux oiseaux » d’Anais Massini

Production Aporia Culture 2024

Tout public

Bergeronnette des ruisseaux, Pipit spioncelle, Rossignol philomèle, Bouscarle de Cetti, Sittelle, Bouvreuil… Anais Massini a publié l’album Aux oiseaux aux éditions Grasset en 2023. Celui-ci rassemble près de 40 oiseaux superbement peints accompagnés de textes qui leurs sont adressés comme autant de cartes postales. Cette exposition présente quelques-uns de ces oiseaux ainsi que les coulisses de la conception de l’album. .

Le bourg Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

English :

by Anais Massini Production Aporia Culture 2024

German :

von Anais Massini Produktion Aporia Culture 2024

Italiano :

di Anais Massini Prodotto da Aporia Culture 2024

Espanol :

de Anais Massini Producido por Aporia Culture 2024

L’événement Humanimal Exposition « Aux oiseaux » Morlhon-le-Haut a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)