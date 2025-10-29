Humanimal Exposition « Observons les oiseaux » Mairie Martiel

Mairie Le bourg Martiel Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-29

fin : 2025-11-24

2025-10-29

Exposition « Observons les oiseaux »

Réalisée par Kinexpo

Tout public

Partez à la découverte d’une vingtaine d’oiseaux européens au travers de cette exposition mêlant panneaux illustrés et réalité augmentée. De panneaux en panneaux, vous pourrez non seulement les observer mais aussi apprendre à reconnaitre leur chant. .

Mairie Le bourg Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

