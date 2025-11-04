Humanimal « Les animaux font leur numéro » Villefranche-de-Rouergue

Humanimal « Les animaux font leur numéro »

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Vendredi 2025-11-04

fin : 2025-12-06

2025-11-04

Une exposition de photos pour ouvrir un regard émerveillé, étonné et parfois amusé sur la faune sauvage, si proche de nous et pourtant si difficile à observer.

Implantée sur le territoire, l’association « Les veilleurs de nature » œuvre pour sensibiliser à la biodiversité au travers de créations artistiques et d’interventions diverses invitant à la découverte, à la contemplation ou encore au jeu. Parce que l’on protège mieux ce que l’on connaît, elle nous invite ici à découvrir sous un prisme différent le monde fascinant de la faune sauvage au travers d’une exposition réalisée par des photographes et artistes professionnels et amateurs. .

English :

An exhibition of photos to open up a marvellous, astonished and sometimes amused view of wildlife, so close to us and yet so difficult to observe.

German :

Eine Fotoausstellung, die einen staunenden, erstaunten und manchmal belustigten Blick auf die wilde Tierwelt eröffnet, die uns so nahe ist und doch so schwer zu beobachten.

Italiano :

Una mostra di fotografie per aprire uno sguardo di meraviglia, stupore e a volte divertimento sulla fauna selvatica così vicina a noi eppure così difficile da osservare.

Espanol :

Una exposición de fotografías para abrir una mirada de asombro, admiración y a veces diversión ante la fauna salvaje tan cercana a nosotros y, sin embargo, tan difícil de observar.

