Humanimal Projection « Vivant parmi les vivants »
Cinéma Ciné Azur Le Vox 16 Boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Projection « Vivant parmi les vivants »
Film documentaire réalisé par Sylvère Petit Production Les Films d’ici Méditerranée 2023
Projection suivie d’une rencontre avec Hélène Roche, éthologue spécialiste du comportement animal
Film documentaire réalisé par Sylvère Petit Production Les Films d’ici Méditerranée 2023
Tout public
Durée 2h30
Stipa, une vieille jument sauvage de Przewalski dont la lignée compte aujourd’hui moins de deux mille individus dans le monde vit des derniers jours dans les immensités du Causse Méjean. Sous la pluie, le vent et le soleil ardent, le philosophe Baptiste Morizot passe de longs moments à ses côtés. Dans un tout autre environnement, la chienne Alba semble avoir trouvé son équilibre aux côtés de son amie Vinciane Despret, également philosophe. Deux parcours qui nous invitent à inverser la perspective et à appréhender autrement ces relations faites d’interdépendances, d’histoires et de futurs communs.
Projection suivie d’une rencontre avec Hélène Roche, éthologue spécialiste du comportement animal ayant participé au projet du documentaire Vivant parmi les vivants aux côtés du réalisateur Sylvère Petit.
Soirée organisée en partenariat avec la librairie La Folle Avoine et le cinéma Ciné Azur-Le Vox. .
Cinéma Ciné Azur Le Vox 16 Boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
English :
Screening of « Vivant parmi les vivants » (Alive among the living)
Documentary film directed by Sylvère Petit Produced by Les Films d’ici Méditerranée 2023
Screening followed by a meeting with Hélène Roche, ethologist specializing in animal behavior
German :
Vorführung « Lebendig unter den Lebenden
Dokumentarfilm unter der Regie von Sylvère Petit Produktion Les Films d’ici Méditerranée 2023
Filmvorführung mit anschließendem Treffen mit Hélène Roche, Ethologin und Spezialistin für Tierverhalten
Italiano :
Proiezione di « Vivant parmi les vivants
Film documentario diretto da Sylvère Petit Prodotto da Les Films d’ici Méditerranée 2023
Proiezione seguita da un incontro con Hélène Roche, etologa specializzata in comportamento animale
Espanol :
Proyección de « Vivant parmi les vivants
Documental dirigido por Sylvère Petit Producido por Les Films d’ici Méditerranée 2023
Proyección seguida de un encuentro con Hélène Roche, etóloga especializada en comportamiento animal
