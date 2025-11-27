Humanimal Projection « Vivre avec les loups » Villefranche-de-Rouergue

Humanimal Projection « Vivre avec les loups » Villefranche-de-Rouergue jeudi 27 novembre 2025.

Humanimal Projection « Vivre avec les loups »

Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Film documentaire réalisé par Jean-Michel Bertrand et échange avec Anthony Vieillard de Vulgaris Terra

Film documentaire réalisé par Jean-Michel Bertrand Production Gébéka Films 2023

Tout public

Durée 90 min

Dans son style inimitable, le réalisateur Jean-Michel Bertrand nous parle du loup d’une manière totalement nouvelle et inattendue. Dépassant les postures polémiques, l’auteur nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qui l’habitent chevreuils, chamois, bouquetins… Un voyage jalonné de surprenantes rencontres humaines et animales.

Projection suivie d’un temps d’échange animé par Anthony Vieillard de Vulgaris Terra. .

Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English :

Documentary film by Jean-Michel Bertrand and discussion with Anthony Vieillard of Vulgaris Terra

German :

Dokumentarfilm von Jean-Michel Bertrand und Austausch mit Anthony Vieillard von Vulgaris Terra

Italiano :

Film documentario di Jean-Michel Bertrand e discussione con Anthony Vieillard di Vulgaris Terra

Espanol :

Documental de Jean-Michel Bertrand y debate con Anthony Vieillard, de Vulgaris Terra

L’événement Humanimal Projection « Vivre avec les loups » Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)