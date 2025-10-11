Humanimal Rencontre Les animaux qui nous entourent La Fouillade
Humanimal Rencontre Les animaux qui nous entourent
7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Animée par Anthony Vieillard de l’association Vulgaris Terra
Quels animaux vivent près de chez nous ? Humain, animal, comment cohabiter ? C’est quoi la biodiversité ? Les légendes et les croyances populaires sur les animaux sont-elles vraies ? Animateur nature, Anthony Vieillard, invite tous les curieux à découvrir et observer les animaux qui nous entourent pour mieux les comprendre.
Tout public
Durée 1h30 .
7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
English :
Hosted by Anthony Vieillard of the Vulgaris Terra association
German :
Moderiert von Anthony Vieillard vom Verein Vulgaris Terra
Italiano :
Ospite Anthony Vieillard dell’associazione Vulgaris Terra
Espanol :
Presentado por Anthony Vieillard, de la asociación Vulgaris Terra
