Humanimal Rencontre Les animaux qui nous entourent La Fouillade samedi 11 octobre 2025.

7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-11
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Animée par Anthony Vieillard de l’association Vulgaris Terra
Quels animaux vivent près de chez nous ? Humain, animal, comment cohabiter ? C’est quoi la biodiversité ? Les légendes et les croyances populaires sur les animaux sont-elles vraies ? Animateur nature, Anthony Vieillard, invite tous les curieux à découvrir et observer les animaux qui nous entourent pour mieux les comprendre.

Tout public
Durée 1h30   .

7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45  justine.mailhe@ouestaveyron.fr

English :

Hosted by Anthony Vieillard of the Vulgaris Terra association

German :

Moderiert von Anthony Vieillard vom Verein Vulgaris Terra

Italiano :

Ospite Anthony Vieillard dell’associazione Vulgaris Terra

Espanol :

Presentado por Anthony Vieillard, de la asociación Vulgaris Terra

